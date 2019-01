29 gennaio 2019- 14:00 Palermo: Di Maio denuncia irregolarità in centro Caf Cgil, controllo della Gdf

Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - Blitz della Guardia di Finanza di Palermo in un centro Caf della Cgil di Palermo in via Salita Partanna. ll controllo, ancora in corso, è arrivato dopo la denuncia fatta ieri sui social dal vicepremier Luigi Di Maio su presunte irregolarità nel centro, in vista della richiesta del reddito di cittadinanza. Durante la trasmissione di Giletti 'Non è l'Arena' era andato in onda un servizio in cui un dipendente suggeriva ai cittadini come fare per potere aggirare la legge. E oggi il blitz della Finanza negli uffici. Dalla Guardia di Finanza parlano di un "normale di controllo".