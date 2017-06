PALERMO: DISABILI CONTRO FERRANDELLI, CI SFRUTTA PER RACCATTARE CONSENSI

7 giugno 2017- 19:12

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - A pochi giorni dal voto arriva, a sorpresa, un duro atto di accusa di un gruppo di disabili al candidato a sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli. A sollevare la polemica è Giovanni Cupidi, un ragazzo tetraplegico che fa parte del comitato #SiamohandicappatiNoCretini. Se la prende con il leader dei Coraggiosi per avere messo in rete un video in cui si vede Ferrandelli che partecipa alla manifestazione contro la Regione per chiedere sussidi, chiamata 'La marcia per la dignità'. "Trovo veramente vergognoso - dice Cupidi su Facebook - questo modo di fare politica! Sfruttare ogni occasione, anche quella legata alle sofferenze delle persone che lottano per i propri diritti, per raccattare consensi. Non solo, ma premeditarne l'utilizzo producendo anche dei contenuti propri". Cupidi chiede, quindi, a Ferrandelli di riritare il video. Mentre il comitato, sempre sui social, dice a Ferrandelli: "Gentilissimo candidato, non è così che si cambiano le cose. Non è così che si affrontano i problemi. Se voleva davvero starci accanto non avrebbe nemmeno dovuto pensare di portarsi le telecamere per farsi filmare. Siamo certi che capirà e per il futuro a cui tanto inneggia saprà cosa fare e come farlo".