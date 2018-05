4 maggio 2018- 11:32 Palermo: domenica torna 'Piazza in fiore' a Petralia Soprana

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Domenica 6 maggio l’appuntamento con “Piazza in Fiore” a Petralia Soprana (Palermo). "Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione floreale punta nuovamente ad arricchire con tanti fiori e tanto colore la Piazza del Popolo del borgo madonita per una domenica all'insegna della natura e della bellezza. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Petralia Soprana, è organizzato dall'Associazione Cittadinanza Attiva con la collaborazione di varie aziende del territorio sopranese", si legge in una nota.