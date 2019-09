6 settembre 2019- 14:34 Palermo: donna nasconde nello stomaco l'eroina ma viene scoperta, arrestata all'aeroporto

Palermo, 6 set. (AdnKronos) - I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi ed i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A seguito dell’analisi delle liste di imbarco dei passeggeri dello scalo palermitano, è stato rilevato che una cittadina ungherese era in arrivo da Bruxelles dopo aver trascorso un solo giorno ad Amsterdam. All’esito dell’esame presso lo scalo palermitano, la predetta veniva sottoposta ad accurati controlli e, in considerazione dell’atteggiamento e delle condizioni, sorgeva il forte sospetto che la passeggera potesse nascondere all’interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente. Pertanto la donna è stata sottoposta ad accertamenti radiologici presso l’Azienda Ospedaliera di Partinico, che confermavano la presenza di un ovulo contenente eroina del peso di circa 100 grammi.La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il corriere è stato posto in stato di arresto presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo - a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.