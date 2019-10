25 ottobre 2019- 12:05 Palermo: donna scomparsa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori

Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Claudia Stabile, la donna di Campofiorito, piccolo centro del palermitano, scomparsa dallo scorso 8 ottobre, tre anni fa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori. La donna, madre di tre figli, aveva preso con se la figlia minore e lo aveva portato in Germania. Ma il marito, Pietro Bono, l'aveva denunciata, come spiega all'Adnkronos il legale della donna, l'avvocato Antonio Di Lorenzo. Per questo motivo la donna è sotto processo davanti al Tribunale di Termini Imerese (Palermo). La prossima udienza si terrà solo nel marzo del 2020. "Spero che la signora stia bene stia bene e che mi contatti", dice Di Lorenzo."La signora si era allontanata nel 2016 con il figlio minore - racconta ancora il legale - e per questo motivo era stata denunciata dal marito perché portò con se la figlia minore. Rientrando in Italia la donna fu sottoposta a misura non custodiale ma a provvedimento restrittivo con divieto di espatrio. Di fatto si sono riconciliati e sono tornati assieme. Ora apprendo che la signora è scomparsa. Finora non mi ha contattato".