PALERMO: DOPO 20 ANNI L'ADDIO DI FILORAMO AL CONSIGLIO, 'SERVE RICAMBIO GENERAZIONALE' (2)

4 maggio 2017- 17:10

(AdnKronos) - "E' stata un'occasione mancata, ma non persa - prosegue Filoramo -. Sono certo che la nuova amministrazione, guidata ancora una volta da Orlando, proseguirà il percorso intrapreso. Occorre non perdere il buon lavoro fatto su questo fronte. Si sono affermati valori importanti come la necessità del riuso nella gestione del territorio, lo stop a nuovo consumo di suolo pubblico e la valorizzazione del verde come risorsa principale della città". Sui principali avversari di Leoluca Orlando, sindaco uscente che si ricandida alla guida della città, con il sostegno questa volta anche del Pd, Filoramo ha le idee chiare. "Il Movimento Cinque Stelle è un fenomeno nazionale che nasce dal disagio e dai guasti prodotti dalla cattiva politica. Ma è una risposta sbagliata a un giusto malessere - dice -. La politica deve tornare ad assumersi le proprie responsabilità nell'azione amministrativa e l'onestà, sbandierata in ogni occasione dai grillini, è la precondizione di ogni candidatura". E Fabrizio Ferrandelli, leader de I Coraggiosi, sostenuto nella corsa a sindaco di Palermo da forzisti e cuffariani? "E' stato un grande errore cedere all'abbraccio pericoloso di chi per 10 anni ha abbandonato a se stessa la città - prosegue -, rendendola più povera. Chi non è stato in grado di frenare la crisi delle aziende partecipate e, in qualche caso, è stato anche corresponsabile del fallimento. Fabrizio era con me in Consiglio comunale quando gli artefici del disastro distruggevano Palermo" conclude Filoramo.