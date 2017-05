PALERMO: DROGA CONSEGNATA A DOMICILIO, ARRESTI

30 maggio 2017- 07:12

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri che stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una decina di persone, responsabili a vario titolo di reati attinenti al traffico di stupefacenti. Nel mirino degli investigatori è finito il lucroso spaccio che, a partire dal quartiere della Kalsa, inondava di droga le strade di altri storici quartieri cittadini come Brancaccio, Bonagia, Arenella, Zen, fino ad arrivare nelle città della provincia palermitana di San Giuseppe Jato, Partinico ed Altavilla Milicia.Le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di P.S. “OretoStazione” hanno registrato "un’attività di smercio degli stupefacenti particolarmente dinamica ed “interterritoriale”, segnata dai vorticosi spostamenti di numerosi coindagati lungo gli itinerari dello spaccio, impegnati in 'consegne a domicilio' e richieste di nuove “forniture” - dicono gli inquirenti - Un filone parallelo delle indagini condotte dai militari dell’Arma Carabinieri appartenenti all’Aliquota Operativa della Compagnia di Monreale ha condotto all’arresto, in esecuzione della stessa Ordinanza, di altri due per i medesimi reati, in quanto sono stati individuati e stroncati i canali che dal cuore della città di Palermo rifornivano la periferia di sostanze stupefacenti".Maggiori dettagli verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 11 presso i locali del complesso S.Elisabetta, adiacente alla Squadra Mobile di Palermo.