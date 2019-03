18 marzo 2019- 07:47 Palermo: duplice omicidio Zen, oggi interrogatorio presunto assassino

Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Sarà interrogato oggi dal gip di Palermo Giovanni Colombo, il ragazzo di 26 anni, che si è accusato di avere ucciso a colpi di pistola Antonino e Giacomo Lupo, padre e figlio, in via Rocky Marciano, tra i padiglioni dello Zen di Palermo. Il giovane, poche ore dopo il duplice delitto, si è presentato alla caserma dei carabinieri per costituirsi e ha ammesso di avere ucciso i due Lupo "per paura di essere ucciso". "Dopo un litigio con un fratello di una delle vittime sono arrivati sotto casa in sessanta con catene e spaccapugni - ha raccontato durante il primo interrogatorio - e ho avuto paire. Così ho iniziato a sparare". Padre e figlio sono morti colpiti da decine di proiettili.