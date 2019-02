16 febbraio 2019- 09:48 Palermo: esplosione nei pressi del cimitero, a fuoco un negozio di fiori

Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Momenti di paura, la notte scorsa, poco dopo le due, a Palermo, dove una esplosione ha distrutto un negozio di fiori in via Gaetano Parlavecchio, a pochi metri dal cimitero di Sant'Orsola a Palermo. Il tetto del negozio è stato ritrovato a metri di distanza, mentre è pericolante il muro di un'attività limitrofa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e le volanti della polizia. Indaga la Polizia. La pista più accreditata sembra quella di un attentato. I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Il cimitero è stato già riaperto al pubblico.