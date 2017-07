PALERMO: ESTORCE DENARO A UN CONNAZIONALE, ARRESTATO MAROCCHINO (2)

14 luglio 2017- 12:02

(AdnKronos) - I fatti contestati al marocchino risalgono agli ultimi mesi dello scorso anno, quando l'uomo contattò un proprio parente, venditore ambulante di tappeti, e gli impose il pagamento di 3.500 euro, 'necessari' a installare uno stand espositivo nel mercato rionale ricadente nel territorio di influenza del mandamento mafioso Noce. Si presentò come emissario di presunti amici, facendo intendere che si trattasse di esponenti della criminalità organizzata. La vittima, temendo per la propria incolumità, anticipò 500 euro e chiese una rateizzazione per il saldo. A fronte dell’iniziale disponibilità mostrata, il marocchino, dopo pochi mesi, contattò la vittima intimandogli di saldare quanto dovuto. Per sfuggire alle ritorsioni il commerciante tornò per alcuni mesi nel proprio paese natale, ma al rientro a Palermo fu minacciato e picchiato e la sua auto fu danneggiata. Adesso per lui si sono spalancate le porte del carcere.