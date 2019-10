31 ottobre 2019- 18:23 Palermo: eventi e laboratori per i bambini, novembre 'Mese dei diritti dell'infanzia'

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Mostre, laboratori, proiezione di film e spettacoli teatrali. C'è tutto questo nel calendario di novembre del 'Mese dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza', la manifestazione presentata oggi a Palazzo delle Aquile, a Palermo. Una serie di eventi sparsi per la città, la maggior parte dei quali gratuiti, pensati a misura di bambino e realizzati grazie anche alla partecipazione di tutte le realtà cittadine. Giunta alla quinta edizione, quest'anno la manifestazione si concentrerà sul turismo familiare con tre progetti finanziati dal Comune: 'Green Family Tour' con l'Associazione Palma Nana; 'Family Favorita Cycling Tours' con Sicycling s.n.c e 'Kids Welcome' con Soc. Coop. Sociale Argonauti. Avviata anche una collaborazione con le strutture alberghiere per creare dei punti lettura al loro interno e per promuovere la diffusione della Carta dei diritti dell’infanzia e dell'adolescenza. In calendario anche incontri rivolti alle neo mamme e laboratori sulla genitorialità.