PALERMO: FA PROSTITUIRE LA FIGLIA, ARRESTATA MADRE E CONVIVENTE

12 maggio 2017- 12:30

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione i carabinieri hanno arrestato a Palermo Anthony Yehn Jemenez Gaona, 28 anni, e Gloria Ines Castenada Lopez, 54 anni, entrambi nati in Colombia ma cittadini spagnoli. Secondo l'accusa i due avrebbero fatto prostituire la figlia della donna in una villetta a Mondello, borgata marinara del capoluogo siciliano. L'arresto è scattato dopo un’attenta analisi su alcuni siti di incontri online. Un annuncio in particolare, oltre a foto osé, conteneva l'indirizzo di un appartamento nella periferia di Mondello. Ai carabinieri è bastato appostarsi per un'ora per notare l'andirivieni di clienti dall'abitazione, non prima, però, che Gaona Jemenez scendesse per prendere i contatti e pattuire la prestazione con i clienti.Immediato è scattato il blitz nell'appartamento. In casa i militari hanno trovato, oltre a numerosi sex toys e preservativi, anche 2.600 euro. Nella stanza da letto, invece, c'era la figlia della 54enne, era lei a prostituirsi. Le indagini hanno consentito di appurare che i due arrestati da circa un mese erano in Italia e sarebbero ripartiti per la Spagna, insieme alla figlia della donna, l'indomani. Sono stati, invece, arrestati in flagranza di reato per favoreggiamento della prostituzione. Dopo la notte trascorsa ai domiciliari, il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso i due in libertà in attesa del processo, che si celebrerà a giugno con il rito abbreviato.