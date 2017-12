PALERMO: FALSO ALLARME BOMBA IN CENTRO, TRAFFICO BLOCCATO

11 dicembre 2017- 12:48

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Falso allarme bomba nel centro di Palermo, in via Ruggero Settimo, nei pressi dell'incrocio con via Mariano Stabile. Un borsone lasciato vicino a un negozio ha destato l'allarme dei passanti che hanno subito avvertito la Polizia. Sul posto polizia e vigili urbani che hanno chiuso per circa trenta minuti la zona al traffico automobilistico e pedonale. Gli artificieri della Polizia hanno appena fatto brillare il borsone che, però, è risultato vuoto.