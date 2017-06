PALERMO: FERRANDELLI ACCOLTO IN NOTTATA AL COMITATO DA UN LUNGO APPLAUSO

12 giugno 2017- 07:31

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - E' arrivato solo in piena notte, intorno alle 3.30, al comitato elettorale il candidato sindaco dei 'Coraggiosi' di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. Il giovane ex deputato del Pd e oggi candidato del centrodestra, è stato accolto da un lungo applauso dai suoi fedelissimi. Ai giornalisti presenti non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa del dato definitivo del voto. "Stanno cercando di calcolare il trascinamento delle liste, che sono molte, e dunque oggettivamente le operazioni di spoglio sono molto rallentate” si è limitato a dire Ferrandelli. In 203 sulle 600 sezioni scrutinate Ferrandelli ha ottenuto il 32,21 per cento del consenso, secondo dopo Leoluca Orlando, al momento al 45,5 per cento dei voti.