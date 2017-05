PALERMO: FERRANDELLI, TODARO ASSESSORE A LEGALITà E TRASPARENZA

17 maggio 2017- 10:41

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - L'imprenditore GIuseppe Todaro, vicepresidente della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, nel caso di vittoria di Fabrizio Ferrandelli avrà le deleghe della Legalità e della Trasparenza. Ad annunciarlo è il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, nel corso di una conferenza stampa. "Todaro non ha bisogno di presentazioni - dice Ferrandelli - Abbiamo un lungo trascorso di frequentazione sul campo. Il nostro rapporto è nato sulle questioni dell'antimafia militante e ci siamo incrociati diverse volte su questioni nodali e gestionali. Come l'aeroporto che era stato oggetto di una mia inchiesta in Commissione antimafia all'Ars con una serie di interventi che poi hanno avuto prosecuzione del suo lavoro". Todaro, per Ferrandelli, "può rappresentare a pieno la delega alla Legalità e trasparenza nella pubblica amministrazione. Abbiamo bisogna di chi vigila sulla amministrazione".