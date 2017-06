PALERMO: FERRANTE E LICCIARDI (PD), ORA CONVOCARE DIREZIONE PROVINCIALE

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Le elezioni amministrative di Palermo e degli altri comuni, recentemente concluse, richiedono un confronto e una discussione interna che ad oggi, inspiegabilmente, non sembra rappresentare una priorità per la segreteria provinciale”. Così esordiscono in una nota Antonio Ferrante e Attilio Licciardi, componenti dell’assemblea nazionale del PD, nella quale chiedono al segretario provinciale Miceli la convocazione della direzione provinciale dopo le recenti elezioni amministrative.“Dopo la vittoria del centrosinistra a Palermo- proseguono Ferrante e Licciardi- è necessario che anche dentro il Pd palermitano ci si incontri e si gettino le basi per affrontare da protagonisti la nuova fase che si è aperta con la vittoria di Leoluca Orlando. Non comprendiamo-continuano Ferrante e Licciardi- il ritardo nella convocazione della direzione provinciale che è la sede naturale per condividere un’analisi che non può essere ulteriormente rinviata”. “Chiediamo quindi una convocazione che certamente rispetti i tempi previsti dal nostro statuto ma che non li oltrepassi, un dovere che sentiamo verso i nostri candidati, i circoli e i tanti elettori che, con il proprio voto, hanno permesso alla nostra lista di eleggere cinque consiglieri e di condurre battaglie elettorali difficili in tutti i comuni in cui si è votato”.“Siamo fiduciosi che il segretario Miceli condivida la stessa sensibilità – concludono Ferrante e Licciardi- ma altrettanto determinati nell’impedire temporeggiamenti che appaiono inaccettabili agli occhi dei nostri sostenitori”.