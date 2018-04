21 aprile 2018- 10:17 Palermo: Figuccia (Udc), riqualificare e bonificare zona ex fabbrica 'Biofert'

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Un plauso al nucleo operativo protezione ambiente della Polizia Municipale che dopo la denuncia che ho inoltrato nei giorni scorsi ha finalmente sequestrato l'ex fabbrica abbandonata della "Biofert". Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere comunale dell'Udca Palermo, che prosegue:"non avevo dubbi sul fatto che il Comandante Gabriele Marchese sarebbe intervenuto tempestivamente con i suoi uomini ed al loro fianco una vera e propria squadra fra funzionari dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa), Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) e della Regione Siciliana". "Adesso- continua Figuccia- bisogna proseguire in questo percorso virtuoso non solo effettuando un'opera di bonifica, ma anche di demolizione e conseguentemente di riqualificazione, creando ad esempio un centro sportivo, dotato di aree verdi che diano la possibilità ai residenti e non solo di vivere più serenamente in un territorio da troppo tempo dimenticato da questa amministrazione guidata da Orlando".