PALERMO: FILE PEDOPORNOGRAFICI E FALSO PROFILO FB PER ADESCARE GIOVANISSIMI, ARRESTATO

13 maggio 2017- 18:40

Palermo, 13 mag.- (AdnKronos) - Utilizzava un falso profilo sociale per adescare giovani internauti e sul suo pc gli agenti hanno trovato un ingente quantitativo di file pedopornografici. Per un palermitano disoccupato, P.A.C., è scattato così l'arresto in flagranza. L'uomo è stato individuato al termine di un'indagine condotta dai poliziotti del compartimento di Polizia postale e delle comunicazioni di Palermo e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Termini Imerese. Nei suo confronti la Procura di Palermo, che ha coordinato le indagini, ha emesso un decreto di perquisizione, che ha permesso di rinvenire un quantitativo ingente di immagini e video a contenuto pedopornografico.Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che l’adulto utilizzava falsi profili social, presentandosi come giovanissimo, per tentare l’adescamento online di altri giovanissimi internauti. La Procura ha chiesto nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere, che il gip ha immediatamente concesso.