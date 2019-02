19 febbraio 2019- 07:07 Palermo: flash mob 'no allo smog' del Treno verde di Legambiente

Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane alle 9.30 di oggi lascerà i binari della stazione centrale di Palermo per arrivare con le sue attività nel cuore della città, in Via Emerico Amari (Angolo Via Crispi) per il flash Mob “No allo Smog!”. All’interno dell’iniziativa verrà effettuato anche un test con monopattini in collaborazione con LIME, la start up una app partner del Treno Verde che propone uno sharing di mezzi elettrici di micromobilità. Il convoglio ambientalista resterà al binario 3 della stazione centrale di Palermo fino a domani per promuovere una mobilità a zero emissioni.