PALERMO: FORELLO DENUNCIA FERRANDELLI PER DIFFAMAZIONE, 'FIERO DEL MIO PASSATO'

1 giugno 2017- 12:37

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Finisce in tribunale il duro botta e risposta tra i candidati sindaco di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da forzisti e cuffariani, e Ugo Forello del M5s, andato in onda su La7 a 'Dimartedì'. Il penstellato ha annunciato stamani durante una conferenza stampa di aver presentato una querela per diffamazione nei confronti del leader de I Coraggiosi, che proprio durante la trasmissione condotta da Giovanni Floris aveva fatto allusioni ad ombre nella gestione dell'associazione antiracket Addiopizzo da parte di Forello tra i fondatori del movimento, ricordando una registrazione audio diffusa nelle scorse settimane. "Quando si dicono delle cose bisogna assumersi la responsabilità delle parole che si pronunciano" ha detto il candidato Cinque Stelle. "Sono fiero del mio presente e del mio passato - ha ribadito -. Si tratta di affermazioni prive di fondamento, non ho determinato io parcelle e corrispettivi ma un giudice terzo nei processi di mafia. Con Addiopizzo abbiamo supportato legalmente decine di imprenditori che avevano deciso di denunciare il racket delle estorsioni". Sul risultato delle amministrative dell'11 giugno Forello non ha dubbi. "Siamo convinti che dal 12 giungo per Palermo inizia un'altra storia - ha detto -, dove il ruolo dei cittadini sarà diverso, dove non ci saranno più uomini soli al comando né deleghe in bianco, ma il percorso di una squadra portavoce delle istanze dei cittadini raccolte in questi mesi" ha concluso Forello.