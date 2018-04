26 aprile 2018- 10:36 Palermo: Forello (M5S), grave e pericolosa situazione casse comunali

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "La situazione delle casse comunali di Palermo è molto grave e oggettivamente pericolosa. Il sindaco Orlando non può continuare a fare finta di nulla. Bisogna guardare in faccia la realtà prima che la bomba scoppi in faccia". E' la denuncia del capogruppo del M5S al Comune di Palermo Ugo Forello che ha convocato una conferenza stampa., "Questa è la fotografia reale della situazione", spiega ai giornalisti. Il M5S denuncia di avere "scoperto un contenzioso da 35 milioni di euro al Comune di Palermo - spiega - e almeno 24 milioni di euro di credito delle società partecipate senza copertura". Forello annuncia anche la presentazione di un esposto.