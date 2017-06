PALERMO: FORELLO (M5S), IO ATTACCATO PERCHé CI TEMONO, ORA ABBASSARE I TONI

1 giugno 2017- 11:20

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Palermo è una piazza importante dove i giochi sono aperti e questa incertezza nel voto ha portato a una maggiore tensione negli ultimi giorni. Da persona non indagata e con un passato integerrimo sto subendo molti più attacchi rispetto agli altri candidati. Il motivo? Il timore di una nostra vittoria. Il fatto che nelle ultime settimane il M5s si sia ulteriormente concentrato anche sulla campagna elettorale di Palermo, come testimonia la presenza di Di Maio, Di Battista e Grillo , ha creato una rottura degli equilibri". A dirlo è il candidato sindaco del M5s a Palermo, Ugo Forello, commentando con l'AdnKronos l'inasprirsi della campagna elettorale che negli ultimi giorni è stata caratterizzata da duri botta e risposta tra i principali sfidanti in campo. Ma dal pentastellato arriva anche un appello ad abbassare i toni. "Si può essere netti su alcune posizioni - dice -, io ho espresso con chiarezza la mia idea rispetto a Ferrandelli (il candidato sindaco del centrodestra, ndr), ma questo non significa che si debbano superare certi confini, sfociare negli insulti o essere aggressivi. Così come ho visto fare ieri, ad esempio, dal coordinatore della campagna di Orlando (Pietro Galluccio, ndr). Il mio - aggiunge - è un invito ad abbassare i toni. Parliamo di contenuti, di metodi e della credibilità di ciascuna delle forze in campo, ma facciamolo con stile e con serenità per aiutare i cittadini a farsi un'idea chiara, libera e non condizionata del voto. Serve un contraddittorio aperto e sano", conclude Forello.