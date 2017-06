PALERMO: FRANCESCHINI, GRAZIE A ORLANDO PER CITTà CENTRALITà NUOVA NEL PAESE

9 giugno 2017- 17:49

Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "I motivi che mi hanno spinto ad essere qui a sostenere Leoluca Orlando sono più di uno. Innanzitutto c'è un motivo personale legato al rapporto di amicizia che mi lega a lui da tanti anni e che abbiamo conservato anche quando i nostri percorsi politici sono diventati diversi tra di loro". A dirlo all'Adnkronos è stato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine di un'iniziativa elettorale al teatro Al Massimo di Palermo a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente, Leoluca Orlando. Ma accanto al legame personale per il ministro c'è anche un'altra ragione per sostenere Orlando. "Ha fatto un lavoro molto importante in questi anni e i risultati si vedono - ha aggiunto -. Palermo ha conquistato una centralità nuova, è una delle città italiane più in crescita nel settore della cultura e del turismo. Sarà la Capitale italiana della cultura nel 2018, avrà Manifesta, i flussi turistici internazionali sono in crescita. Vincere questa sfida significa anche dimostrare al resto del Paese che è possibile investendo in cultura e turismo creare occupazione intelligente e innovativa. In tutto questo Orlando che creduto molto - ha concluso Franceschini -, ha costruito una coalizione larga e sicuramente contribuirà a render centrale Palermo anche nei prossimi cinque anni".