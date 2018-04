18 aprile 2018- 19:04 Palermo: furto in chiesa Bagheria, rubata anche culla del 1.600 (2)

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Non c'è anche la culla del Seicento tra gli oggetti trafugati dai ladri entrati in azione nella Chiesa Madre di Bagheria, in provincia di Palermo. A precisarlo è il Comune di Bagheria, che aveva inserito inizialmente l'oggetto di valore storico nell'elenco dei beni razziati dai malviventi. Ignoti, dopo aver forzato l'ingresso di via Milazzo, sono entrati nella Chiesa e hanno portato via diversi oggetti sacri. Il furto è stato denunciato dal parroco. Sulla vicenda indagano i carabinieri.