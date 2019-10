28 ottobre 2019- 14:28 Palermo: Gelarda (Lega), 'inopportuna intitolazione lungomare a Arafat'

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "L'intitolazione del lungomare, da parte del Comune di Palermo, a Yasser Arafat mi pare quanto mai inopportuna. Per quanto sia stato un personaggio famoso e per quanto abbia vinto il Nobel della Pace, è stato per lungo tempo a capo di una organizzazione terroristica, come l’Olp. Ci sembra l'ennesimo atto di sottomissione del sindaco Orlando verso il mondo islamico, verso tutto quello che non è italiano". Così il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda commenta l'intitolazione al premio Nobel per la Pace di un tratto del lungomare del Foro italico di Palermo. "Inoltre - ricorda Gelarda - sono state numerose le contestazioni a suo carico, anche per quanto riguarda la gestione del suo patrimonio personale, con la stessa autorità palestinese che dimostrò che lui aveva un patrimonio occulto estremamente consistente, più di un miliardo di dollari, di provenienza non chiara. Questo ci sembra l'ennesimo atto di sottomissione del sindaco Orlando verso il mondo islamico, verso tutto quello che non è italiano. D'altra parte cosa si può aspettare da un sindaco che sostiene che Palermo è una città Mediorientale? Ci sarebbe sembrato molto più giusto, da un punto di vista storico e per rispetto a chi ha perso la vita per difendere la patria, intitolare questo lungomare, ad esempio a a tutti i caduti di Nassiriya".