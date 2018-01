PALERMO: GIALLO A FICARAZZI, TROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO

5 gennaio 2018- 19:09

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - E' giallo a Ficarazzi, nel Palermitano, dove un uomo è stato trovato cadavere. La vittima è un 61enne, il cui corpo senza vita è stato scoperto in via Pirandello. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per capire cosa è successo.