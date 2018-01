PALERMO: GIALLO A FICARAZZI, TROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO (2)

5 gennaio 2018- 19:54

(AdnKronos) - La vittima è Vito D'Alcamo. Si attende intanto l'arrivo del medico legale per una prima ispezione cadaverica utile ad accertare le cause che hanno portato al decesso. Ancora poco chiara, infatti, la dinamica dei fatti. L'uomo potrebbe essere rimasto vittima di una violenta lite, che secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiata in strada. Non è chiaro se il 61enne sia intervenuto per sedare gli animi e abbia avuto un malore o se sia stato colpito. I carabinieri stanno ascoltando alcuni testimoni per ricostruire quanto successo.