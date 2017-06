PALERMO: GIAMMANCO (FI), PER NOSTRA LISTA OTTIMO RISULTATO, TEST PER PROSSIME ELEZIONI

12 giugno 2017- 15:53

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Siamo soddisfatti dell'ottimo risultato raggiunto a Palermo. Forza Italia si conferma il secondo partito in lizza e il primo in assoluto nel panorama del centrodestra. I cittadini hanno premiato la qualità della nostra lista e il coraggio di credere in un progetto nuovo e alternativo". Lo dice Gabriella Giammanco, deputato e portavoce di Forza Italia in Sicilia, commentando i risultati delle amministrative nel capoluogo siciliano. Secondo la parlamentare azzurra "Palermo segue il trend nazionale: se ci fosse stata la stessa legge in vigore in tutta Italia, ci staremmo preparando a un ballottaggio da cui sarebbero rimasti fuori i grillini, come nel resto d'Italia". "In ogni caso, la vittoria di Orlando non è certamente quella dei partiti che si sono accodati al suo seguito sperando di beneficiare della sua scia di consensi - prosegue -. Pur essendo al governo regionale e nazionale da quattro anni, Pd e Ncd, al contrario di Forza Italia, hanno rinunciato al loro simbolo e hanno preferito mimetizzarsi in una lista civica". Secondo Giammanco "probabilmente se il centrodestra non avesse perso pezzi e non si fosse presentato spaccato, come è successo anche a Trapani, oggi il dato elettorale sarebbe ancora più promettente. Ci troviamo, comunque, di fronte a un risultato che rappresenta un test positivo in vista delle prossime scadenze elettorali - conclude - e che ci incoraggia a lavorare con ancora più entusiasmo e impegno. Forza Italia conquista molti comuni del messinese, oltre ad Avola, Piana degli Albanesi, Chiusa Sclafani e va al ballottaggio in comuni importanti come Termini Imerese".