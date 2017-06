PALERMO: GIOVANE MORTO IN SCONTRO CON VOLANTE, QUESTORE AI FUNERALI

10 giugno 2017- 14:12

Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - C'era anche il Questore di Palermo Renato Cortese, questa mattina, ai funerali di Dario Farrauto, il trentenne morto ieri notte nello scontro con una volante della Polizia. Farrauto, molto conosciuto in città perché gestiva un pub noto nel centro storico, era a bordo della sua vespa con un amico, che è ricoverato in ospedale, quando si è scontrato, per cause da accertare, con la volante della Polizia. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dell'incidente.