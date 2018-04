18 aprile 2018- 20:10 Palermo: Giunta verso rimpasto, Orlando ad alleati 'Datemi i nomi'

Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Il rimpasto adesso non è più solo un'ipotesi. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiama a raccolta la maggioranza e, dopo settimane di rumors, annuncia la mossa. Ufficialmente. L'occasione è il vertice convocato a Villa Niscemi, una riunione durata quasi tre ore per fare il punto insieme ai consiglieri che lo sostengono del percorso avviato a giugno. Sul tappeto le emergenze della città, stretta tra l'emergenza rifiuti e la crisi delle partecipate, ma anche la necessità di una nuova identità politica per la Giunta. A tre delle liste che lo hanno sostenuto alle scorse amministrative Democratici e popolari, Uniti per Palermo e Sinistra Comune il sindaco ha chiesto di indicare un nome ciascuno. In bilico, dunque, ci sarebbero tre poltrone. Quella dell'assessore alla Mobilità, Iolanda Riolo, del collega con la delega al personale, Gaspare Nicotri, e di un fedelissimo di Orlando Emilio Arcuri, che si occupa di urbanistica. Anche se, spiegano fonti della maggioranza, a dover fare la valigia potrebbero essere in cinque. Nella lista dei papabili addii, infatti, non dovrebbero esserci il vice sindaco, Sergio Marino, e gli assessori alla Cultura, Andrea Cusumano, e alle Politiche sociali, Giuseppe Mattina. Nella squadra il sindaco Orlando vorrebbe anche Fabio Giambrone, suo braccio destro e presidente della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, che come il primo cittadino è approdato nel Pd alla vigilia delle Politiche.