18 aprile 2018- 20:10 Palermo: Giunta verso rimpasto, Orlando ad alleati 'Datemi i nomi' (3)

(AdnKronos) - "Da parte dei diversi gruppi consiliari di maggioranza sono stati ribaditi la necessità e l'impegno a giungere quanto prima all'approvazione del bilancio consolidato, subito dopo la quale si procederà alla nomina dei nuovi vertici delle aziende partecipate" dice Orlando, spiegando che il vertice di oggi è stato "un'opportunità per fare il punto del percorso avviato a giugno del 2017". Un confronto, dal quale è emersa "in modo chiaro la coesione della maggioranza sui punti fondamentali del programma di governo così come è stata da tutti sottolineata l'importanza di proseguire con il percorso già avviato dalla Giunta per un maggiore dialogo e confronto con i cittadini e nei diversi territori"."Il progetto politico, la prosecuzione di un'esperienza di Governo che dopo anni difficili sta dando i propri frutti in termini di rilancio economico, sociale e culturale della città, la valorizzazione del ruolo del Consiglio Comunale ed il dialogo fra questo e la Giunta - conclude Orlando - sono stati da tutti sottolineati come le priorità assolute in quello che è un lavoro e un impegno corale e di squadra al di là e ben oltre i ruoli personali che ciascuno ricopre in tale squadra".