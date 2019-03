6 marzo 2019- 07:09 Palermo: guida in stato di ebbrezza, intesa tra Questura e Assessorato Salute

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Questura di Palermo e l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana "finalizzato a garantire lo svolgimento, da parte del laboratorio del Centro di Controllo Qualità e Rischio Chimico dell’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello”, delle analisi per uno screening di II livello dei campioni di fluido del cavo orale prelevati ai conducenti di veicoli – previa acquisizione del relativo consenso informato – dai medici in servizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Palermo nell’ambito dei servizi di controllo integrato del territorio predisposti dalla Polizia di Stato per la repressione della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope".