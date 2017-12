PALERMO: IL CLINICAL TRIAL CENTER DEL POLICLINICO GIACCONE SI CERTIFICA ISO 9001

11 dicembre 2017- 13:13

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Si è appena conclusa la verifica del Clinical Trial Center (CTC) dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo da parte di un team di valutatori che, verificata la sussistenza dei requisiti, "hanno permesso alla struttura universitaria di ottenere la prestigiosa attestazione della società certificatrice Bureau Veritas", come si legge in una nota. Il CTC del Policlinico, presieduto da Alberto Firenze, delegato dal Direttore Sanitario di Presidio, Luigi Aprea, e coordinato da Antonio Russo, Direttore dell’unità operativa di Oncologia, quale Responsabile Scientifico è un’articolazione funzionale interdipartimentale e ha lo scopo di supportare dal punto di vista organizzativo, amministrativo e logistico le attività di ricerca clinica applicata e di ricerca preclinica in ambito biomedico ed oncologico attivate presso le unità operative di Oncologia medica ed Ematologia.A differenza degli altri CTC operanti in Sicilia, quello del Policlinico Giaccone, essendo incardinato nella Direzione Sanitaria di Presidio, "potrà svolgere una funzione trasversale e di supporto a tutte le strutture aziendali, oltre a quella attualmente svolta nei confronti del dipartimento di oncologia". “Il nostro Clinical Trial Center – afferma Alberto Firenze – intende sostenere gli studi sperimentali delle Aziende produttrici di farmaci o dispositivi al fine di promuovere la ricerca scientifica e integrare le conoscenze che ne derivano, trasferendole nella pratica clinica in modo da offrire ai pazienti i trattamenti più innovativi. La partecipazione a studi clinici controllati in campo oncologico-medico, rispettando rigorosi criteri scientifici, ha delle ricadute positive a 360 gradi, per i pazienti, gli operatori sanitari, le aziende sanitarie pubbliche, il sistema sanitario, l’intera comunità”.“Con la certificazione ISO 9001:2015 del CTC – aggiunge il Commissario De Nicola – il Policlinico Giaccone raggiunge un altro importante traguardo, coerente con la sua vocazione di struttura non solo assistenziale ma anche sede di ricerca oltre che di formazione. Consideriamo la tappa odierna non un punto di arrivo bensì un punto di partenza, infatti, insieme all’ARNAS Garibaldi di Catania e al Policlinico di Messina abbiamo proposto all’Assessorato della Salute di istituire un “Servizio Ricerca e Sviluppo” regionale che coordini un tavolo tecnico costituito da esperti Oncologi, Farmacisti, Risk Manager, Biostatistici e Data Manager, da identificare presso le tre strutture proponenti, al fine di omogeneizzare a livello regionale i processi amministrativi, organizzativi e gestionali legati all’esecuzione degli studi clinici”. Questa mattina, presso l’Aula Stellino del complesso didattico “Aule Nuove”, per presentare il percorso di certificazione del CTC del Policlinico, si è tenuto il corso ECM “Il modello di governance del Clinical Trial Center”. Hanno introdotto l’evento formativo il Commissario AOUP “P. Giaccone” Fabrizio De Nicola, il Commissario ARNAS Garibaldi Giorgio Giulio Santonocito e il Direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica Salvatore Giglione. Nella foto il Commissario Fabrizio De Nicola riceve la certificazione ISO da Silvia Navarra della Bureau Veritas Italia.