PALERMO: IL DALAI LAMA IN CITTà, A SETTEMBRE CONFERENZA SULLA GIOIA

24 luglio 2017- 15:27

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Il Dalai Lama ritorna a Palermo. A distanza di oltre vent’anni dalla visita che lo vide giungere su invito del Comune, il XIV Dalai Lama Tenzin Gyatso, leader spirituale del Tibet e Premio Nobel per la pace, ritorna nel capoluogo siciliano per una conferenza sull’Educazione alla gioia, il 18 settembre al Teatro Massimo. La macchina organizzativa si è già messa in moto e già da domani sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alla conferenza alla biglietteria del teatro, aperta dalle 9.30 alle 18, dal martedì alla domenica (tranne dal 5 al 21 agosto) o on line sul sito www.teatromassimo.it sulla piattaforma Ticketone (www.ticketone.it). Sono previsti tre ordini di posti numerati: 12 euro per la platea, 10 euro per i palchi e 8 euro per la galleria.Era il maggio 1996 quando il Dalai Lama giunse a Palermo, accolto dal sindaco Leoluca Orlando, allora al suo secondo mandato, che gli consegnò la cittadinanza onoraria. Al suo fianco, Richard Gere presentò la sua mostra fotografica sul Tibet e insieme parteciparono a un convegno sui diritti umani. La visita a Palermo è organizzata dal Comune con il supporto e coordinamento media di Nadia Speciale per Barbera & Partners. Il titolo scelto per la conferenza nasce da 'Il Libro della Gioia' sul dialogo tra due Nobel per la pace, il Dalai Lama e Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano, scritto da Douglas Abrams. Nel volume si approfondisce il tema della gioia come attitudine, atteggiamento mentale che porta come conseguenza la mutazione del sentire degli esseri umani, dunque ad un cambiamento delle loro decisioni e azioni.