23 ottobre 2019- 12:57 Palermo: in auto con 200 grammi di hashish, arresto sull'A19

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Duecento grammi di hashish sotto il sedile passeggero dell'auto. Un uomo di 39 è stato arrestato dalla polizia durante un controllo sull'autostrada A19 Palermo-Messina. Gli agenti lo hanno fermato nei pressi del casello di Buonfornello, in direzione della città dello Stretto. La droga, divisa in due panetti, era nascosta in un sacchetto di cellophane. Indagini sono in corso per accertare quale fosse la provenienza dello stupefacente e a quale piazza di spaccio fosse destinata.