4 luglio 2019- 19:26 Palermo: in città ultima tappa di #OggiProtagonistiTour (2)

(AdnKronos) - All’arrivo in piazza, il truck di #OggiProtagonistiTour si trasformerà in uno spazio espositivo visitabile mentre la radio dell’Agenzia nazionale per i giovani – ANG InRadio – darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le istituzioni e le associazioni locali avverrà in una agorà creata in uno spazio antistante il truck. Un terzo momento, conclusivo, sarà all’insegna di performance artistiche e musicali di giovani talenti. Sarà l’occasione per parlare di opportunità per i giovani under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti, del Servizio civile universale e di bandi europei come il neonato Corpo europeo di solidarietà. Ma sarà anche l’occasione per raccontare storie e modelli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea 'Role Model', nell’ambito del piano di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea.