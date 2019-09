30 settembre 2019- 16:08 Palermo: in volo per Dublino con passaporti falsi, arrestati tre georgiani

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Tre cittadini georgiani sono stati arrestati all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo mentre tentavano di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con documenti falsi. I tre avevano già avviato le operazioni di imbarco su un volo di linea internazionale esibendo tre passaporti riconducibili ad altrettanti cittadini slovacchi ma sono stati bloccati dagli agenti ai controlli di frontiera. I tre sono stati interrogati dalla polizia alla quale hanno fornito versioni incongruenti sui documenti, fino a quando non hanno ammesso di essere georgiani e non slovacchi e mostrato i loro veri passaporti. Arrestati per possesso di documenti falsi sono stati portati al carcere Pagliarelli.