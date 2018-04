30 aprile 2018- 14:04 Palermo: inaugurata 'Casa Apriti cuore'

Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - Oggi, alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e dell'assessore alla Cittadinanza sociale, Giuseppe Mattina, è stata inaugurata in via Emilia la "Casa Apriti Cuore”. L'appartamento, affidato all'associazione Apriti Cuore onlus di Palermo, sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi di Housing First rivolti a giovani. Il progetto nasce come risposta al bisogno di offrire possibilità d’inserimento sociale partendo dal bisogno primario di avere una casa e riguarderà sei ragazzi italiani e stranieri che hanno concluso il loro percorso all'interno di strutture residenziali e che verranno accompagnati nella costruzione di una realtà autonoma abitativa, lavorativa e relazionale.L’Housing First è "un approccio innovativo nelle politiche di contrasto alla grave emarginazione che prevede l’inserimento diretto delle persone che vivono per strada o che rischiano di vivere per strada perché fuori dai percorsi, in appartamenti indipendenti. Un approccio che risponde bene alle esigenze di questo target di soggetti fragili come i neo maggiorenni prossimi alla fuoriuscita delle strutture", dice il Comune. La natura dell’intervento passa dalla dimensione della protezione e della cura (aspetti specifici delle comunità e dei contesti similari) alla dimensione della promozione della cittadinanza attiva e dell’autonomia personale (costrutti più adatti a soggetti che devono orientarsi verso una risoluta indipendenza). L’approccio è di empowerment, teso alla promozione e valorizzazione delle risorse del singolo che ormai si appresta alla vita autonoma. Raggiungere l’adultità ed essere autonomi significa inserimento nel mondo del lavoro, possibilità di una casa, l’acquisto di un’auto. È pertanto un percorso che non può concludersi da appena maggiorenni, ma che deve essere sostenuto e accompagnato.