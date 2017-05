PALERMO: INCENDIO IN PALAZZINA A CRUILLAS, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

31 maggio 2017- 21:29

Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Un vasto incendio è divampato in una palazzina in via Cruillas a Palermo. Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate in un appartamento al terzo piano dello stabile per cause ancora da accertare. Sul posto ci sono quattro squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118. Al momento non risulterebbero feriti. A scopo precauzionale è stata evacuata la palazzina.