14 novembre 2018- 10:45 Palermo: incendio in un appartamento, morto un docente in pensione

Palermo, 14 nov. (AdnKronos) - Tragedia nella notte a Palermo dove un docente in pensione è morto nell'incendio del suo appartamento. E' accaduto nella centralissima via Giusti, in una palazzina al civico 42, al sesto piano. La vittima si chiamava Vincenzo G. e aveva 69 anni. ed era un professore in pensione. Le fiamme sono scoppiate intorno a mezzanotte. Sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo senza vita del professore in pensione. Al loro ingresso, i pompieri hanno trovato la casa piena di oggetti infiammabili, da cassette di frutta a giornali accumulati in ogni angolo.