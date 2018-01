PALERMO: INCENDIO IN UN'ABITAZIONE, MORTA PENSIONATA A MONREALE

26 gennaio 2018- 16:26

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Tragedia a Monreale, nel Palermitano, dove una donna di 91 anni è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono propagate nell'appartamento della donna in via Pietro Novelli 199 intorno alle 14.30. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e i carabinieri. Si attende l'arrivo del medico legale.