17 ottobre 2019- 18:40 Palermo: intesa Rap-Amat, biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta rifiuti

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - Biglietti per bus e tram per i palermitani 'virtuosi' che fanno la raccolta differenziata usufruendo dei Centri comunali di raccolta. Amat e Rap vanno a braccetto nell'incentivare la raccolta differenziata e anche la mobilità sostenibile. L'intesa è stata sottoscritta oggi dai due presidente delle società partecipate Michele Cimino e Giuseppe Norata. "Questa convenzione nasce per dare alla collettività uno strumento incentivante per una fattiva partecipazione a mantenere la città pulita e a misura d’uomo evitando le discariche di ingombranti e per separare correttamente le frazioni secche di raccolta differenziata - spiega il presidente di Rap Norata - Presso i Centri comunali di raccolta i cittadini potranno ricevere, secondo appositi punteggi, biglietti dell’Amat. Effettuando più differenziata, a seconda delle pesate, il cittadino avrà diritto a delle specifiche premialità".