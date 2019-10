17 ottobre 2019- 18:40 Palermo: intesa Rap-Amat, biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta rifiuti (2)

(Adnkronos) - "Partecipando al progetto di tutela ambientale a 360 gradi – aggiunge il Presidente dell’Amat Michele Cimino – si potrà usufruire di un biglietto gratuito Amat valido per l’intera giornata, del valore di 3.50 euro". Allo studio anche altri sistemi incentivanti, tra cui la consegna gratuita di una tessera 'Amigo' per car e bike sharing. "Ancora una volta - commenta l'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania - abbiamo scelto di investire sulla mobilità sostenibile: Rap sta erogando buoni per favorire la mobilità collettiva e il trasporto pubblico, disincentivando l'uso della mobilità privata. Questo accordo rientra in una visione di idea città che aspira a diventare sempre più ecologica, investendo sulla mobilità sostenibile e sulla riduzione dei rifiuti". "La conferma - aggiunge il sindaco Leoluca Orlando - di un percorso indicato dall'amministrazione volto a promuovere in ogni settore della vita cittadina la raccolta differenziata e che trova riscontro nella convenzione delle due aziende pubbliche comunali Rap e Amat".