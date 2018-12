5 dicembre 2018- 13:54 Palermo: Intitolata la prima delle 19 “vie dei diritti” a Giuseppe Puntarello

Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - Intitolata oggi a Giuseppe Puntarello, segretario della Camera del Lavoro di Ventimiglia di Sicilia, vittima di mafia, la prima delle 19 “vie dei diritti” dedicate ai sindacalisti uccisi nel secondo dopoguerra. Largo del Camoscio da oggi si chiama via Giuseppe Puntarello. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini, il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese, il segretario Cgil Palermo Enzo Campo, i parenti di Puntarello, tra cui l'unica figlia rimasta, Alfonsina, di 92 anni, e altri familiari di vittime di mafia, esponenti del sindacato, dei partiti e dell'associazionismo. “Con l'intitolazione di queste strade nel quartiere operaio di Bonagia rendiamo non solo omaggio al ricordo e alla memoria dei sindacalisti di un'epopea di scontri nelle campagne, ma ricomponiamo la grande famiglia della Cgil con gli insegnamenti che ci hanno lasciato – ha dichiarato il segretario generale della Cgil Palermo Enzo Campo – Siamo grati all'amministrazione comunale. In un momento in cui la mafia si rinnova come dimostrano gli arresti di ieri, è un dovere sottolineare l'importanza della lotta contro la mafia. Palermo è l'unica città che ricorderà 39 dirigenti sindacali uccisi, per tenere viva la memoria di un movimento che ha fatto la storia della Repubblica. In questo si conferma città aperta, aperta ai migranti, alle tante vertenze, alla cultura. Noi oggi siamo qui per affermare la cultura del lavoro. Perché il lavoro, allora come oggi, resta il tema centrale, un lavoro dignitoso come forma di emancipazione contro la precarietà e lo sfruttamento”. Il segretario della Cgil Palermo ha ribadito la richiesta di verità per i delitti dei sindacalisti, rimasti quasi tutti impuniti. “I nostri dirigenti uccisi non hanno avuto giustizia. Era un'altra la magistratura del tempo, questi omicidio finivano in un trafiletto sui giornali. Rivendichiamo la riapertura dei processi e che per questi nostri dirigenti, riconosciuti come vittime ed eroi da una giustizia sociale e storica, si possa arrivare a stabilire una verità giudiziaria, con l'attribuzione dei mandanti e degli autori degli omicidi”.