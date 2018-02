PALERMO: IRRUZIONE IN VILLA, POLIZIA A CACCIA DI COMMANDO ARMATO

7 febbraio 2018- 12:36

Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - La Polizia di Stato indaga a Palermo su un raid messo a segno stamani in una villa in viale Michelangelo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in quattro, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nell'abitazione. Hanno prima bussato alla porta, ma il collaboratore domestico, l'unico al momento presente a casa, accorgendosi dei quattro sconosciuti armati, ha contattato la padrona di casa e si è dato alla fuga. Immediato è scattato l'allarme alla sala operativa della Polizia e sul posto sono arrivate numerose volanti. I banditi, dopo essere entrati nella villa, hanno messo a soqquadro cassetti e armadi alla ricerca di denaro e oggetti preziosi, ma sarebbero poi fuggiti senza portare nulla con loro. Gli investigatori stanno visionando le immagini degli impianti di sorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili a dare un volto ai componenti del commando.