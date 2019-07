29 luglio 2019- 13:44 Palermo: La 'Iena' Ismaele La Vardera aggredita durante un servizio

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - La 'Iena' Ismaele La Vardera e l’operatore de Le Iene sono finiti in ospedale dopo un’aggressione a Palermo. Stavano indagando sui 'furbetti' che percepiscono il reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti, quando sono stati aggrediti con calci e pugni. "A loro va tutta la nostra solidarietà, forza ragazzi", dice Mediaset. Ismaele La Vardera e un operatore de Le Iene, al lavoro per un servizio a Palermo, "che vedremo nella prossima stagione su Italia1 sono stati aggrediti prima verbalmente, poi fisicamente, tanto da finire in ospedale. Il motivo: stavano indagando sul reddito di cittadinanza e sui furbetti che ne usufruiscono pur non avendone i requisiti", dice ancora Mediaset.“Stavamo intervistando uno di questi furbetti che pur lavorando percepisce il reddito di cittadinanza”, racconta la Iena. “A un certo punto ha iniziato a inveire contro il cameraman, poi ha fatto altrettanto nei miei confronti”. L’intervistato ha strappato il microfono dalle mani di Ismaele e ha iniziato a picchiarlo in testa all’operatore. Nell’alterco sono volati schiaffi e pugni anche verso la Iena che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’operatore è dovuto andare al pronto soccorso dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, con 5 giorni di prognosi.“Non è bello dover lavorare e sapere che qualcuno può perdere la pazienza e finire alle mani”, continua La Vardera. “Mi sento di ringraziare le forze dell’ordine che sono intervenute in maniera esemplare. Il mio ringraziamento va al Prefetto per la solidarietà espressa”. Non è la prima volta che Ismaele viene aggredito durante il suo lavoro a Palermo, una città a cui è legato e che ha raccontato nel suo film “Italian politics for dummies” in cui ha denunciato gli accordi inconfessabili della politica, anche con la mafia, durante la sua candidatura a sindaco (il film, dopo un grandissimo successo di pubblico e di critica in sala e in tv, è stato premiato come film rivelazione del 2019 ed è in tour per i festival, da Londra a Shanghai).