PALERMO: LA VARDERA CONTRO VOZZA, SCIACALLAGGIO MEDIATICO, DA LUI PAROLE OLTRAGGIOSE

16 maggio 2017- 17:17

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Prendo le distanze delle dichiarazioni di Vozza, parole che non fanno parte del mio modo di intendere la politica e neppure della mia visione del confronto dialettico tra opposti schieramenti politici. Siamo davanti a sciacallaggio mediatico che nulla a che fare con la campagna elettorale". A dirlo all'AdnKronos è Ismaele La Vardera, candidato sindaco di Palermo, sostenuto da Noi con Salvini, Fratelli d'Italia e Centro Destra, commentando il post pubblicato su Facebook da Francesco Vozza, candidato a Sala delle Lapidi proprio nella lista di Noi con Salvini. Ad essere preso di mira dal leghista è Md Alamin, in corsa per un posto di consigliere comunale tra le fila di Sinistra Comune, che ha già annunciato la querela in sede civile e penale nei confronti di Vozza. Md Alamin è rappresentante della comunità del Bangladesh alla Consulta delle Culture."Ho chiamato Vozza e gli ho chiesto di rimuovere il post, ma si è rifiutato di farlo - aggiunge il giovane candidato sindaco -. Mi ha risposto che sul suo profilo social è libero di mettere ciò che vuole. A questo punto chiederò allo stesso Salvini di prendere le distanze da lui". Quello utilizzato da Vozza per l'ex Iena in corsa alle amministrative di giugno è "un linguaggio stupido, bambinesco e oltraggioso che non rappresenta me e chi mi sostiene".