PALERMO: LA VARDERA, VOZZA IN LISTA PERCHé HA CHIESTO SCUSA

17 maggio 2017- 10:02

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - "Sulla candidatura di Vozza avevo posto il veto dopo quanto successo ieri ma stamattina si è scusato in maniera diretta, non come aveva fatto, e per questo è in lista". Così il candidato sindaco di Palermo Ismaele La Vardera ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a tenere nella sua lista il candidato al consiglio comunale Francesco Vozza che ieri su Facebook aveva pubblicato un post, poi rimosso, contro il candidato di Sinistra Comune Md Alamin. "A quanto pare il mio post ha scatenato un pandemonio - scrive oggi Vozza sul suo profilo personale - La cosa che più mi spiace di questa situazione è che delle persone possano essersi sentite offese ed abbiano letto del razzismo nel mio messaggio. Non era mia intenzione offendere nessuno né tanto meno mettere in difficoltà i vertici del mio movimento, se l'ho fatto me ne scuso. E spero che a breve potrò chiarire la situazione col nostro candidato sindaco, Ismaele La Vardera, al quale rinnovo la stima e con il quale fino ad ora c'era stato un bel rapporto, che spero non si concluda qui".