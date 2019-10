30 ottobre 2019- 12:47 Palermo: Lega-Fdi-FI, 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano'

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - L'istituzione di una commissione straordinaria al Consiglio comunale per evitare che anche "a Palermo si ripetano i fatti di Bibbiano". Ad avanzare la richiesta sono Lega, Forza Italia e FdI che in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio comunale Totò Orlando e sottoscritta dai gruppi consiliari delle tre forze politiche chiedono di "approfondire i controlli nell'ambito del sistema di tutela dei minori per evitare il ripetersi di situazioni gravi che hanno spezzato famiglie e sottoposto bambini a violenze". Igor Gelarda, Giulio Tantillo e Francesco Scarpinato chiedono l'istituzione di una commissione straordinaria tecnico-politica "per valutare il sistema di tutela dei minori a Palermo e avere un quadro completo sui bambini allontanati dalle famiglie d'origine" e chiedono anche "di conoscere le motivazioni, le procedure e i tempi di allontanamento e di rientro presso le famiglie di origine dei minori" e "quanti e quali valutazioni, verifiche e controlli in merito al numero dei minori allontanati inseriti nelle strutture comunitarie e quali sono i provvedimenti a loro tutela" .