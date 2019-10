30 ottobre 2019- 12:47 Palermo: Lega-Fdi-FI, 'in consiglio comunale una commissione per evitare fatti Bibbiano' (2)

(Adnkronos) - La commissione avrà il compito di conoscere le modalità con cui vengono scelte le famiglie affidatarie, quanti sono i contributi economici messi a disposizione dal Comune per il servizio di affido, quanti sono gli esiti positivi di rientro di affido del minore alla famiglia di origine e quali controlli svolgono gli organi di competenza del Comune e quali hanno attivato nell'ultimo quinquennio in merito agli affidamenti. Nel documento si chiede anche "una ridefinizione politica amministrativa delle linee guida sul sistema di tutela dei minori a partire dalle criticità e disfunzioni che si andranno a verificare"."Non possiamo permettere - aggiungono Scarpinato, Gelarda e Tantillo - che su un argomento così delicato come quello dell'affido dei minori non vi sia la massima attenzione anche dal maggior organo politico cittadino quale il Consiglio comunale".